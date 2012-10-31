〔欧洲个股〕巴克莱在Libor操纵案后对员工采取惩戒措施

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透伦敦10月31日电---巴克莱(BARC.L)新任执行长詹金斯周三表示,自公司对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案进行"非常严格"的内部调查之后,已经有员工被解雇和追回薪资,公司还采取了其他惩戒措施.
"某些情况下,这导致有人被公司解雇,有些情况下,公司会采取惩戒措施.当然根据个人的参与程度,也会要求赔偿,"詹金斯在记者会上表示.
他拒绝透露针对多少员工采取了措施.6月巴克莱因操纵LIBOR被美国和英国的监管机构开出4.5亿美元的罚单.在周三公布季度财报时,巴克莱表示美国监管机构又在对其展开两项新调查.(完)
--编译 李春喜;审校 白云
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。