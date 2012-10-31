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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 18:34 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎跌至三周低点1.2074--EBS数据

路透伦敦10月31日电---根据电子交易系统(EBS)数据,欧元兑瑞郎EURCHF=周三跌至三周低点1.2074.一些市场人士指因预期瑞银将退出固定收益业务[ID:nST0569419],资金汇回增加提振了瑞郎.

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