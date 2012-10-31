〔东南亚股市〕大多收低,但泰国股市收复稍早失地

路透曼谷10月31日电---东南亚股市周三大多下挫,其中印尼和马来西亚在近期涨至纪录高位后遭遇温和卖压.泰国股市收复稍早失地,因Kasikornbank KBAN.BK等此前受挫的蓝筹股尾盘获得买盘支撑.
印尼股市.JKSE收跌0.3%至4,350.29点,脱离周二纪录收盘高位4,364.59点.该股指本月收高2.06%,在东南亚股市中位居第二,涨幅仅次于马来西亚的2.22%.
马来西亚股市.KLSE收报1,673.07点,终止五日连涨.菲律宾股市.PSI近收平盘,本月收高1.5%.菲律宾股市周四和周五将逢假期休市.
泰国股市.SETI涨0.3%,10月亦近收平盘.Kasikornbank连续第二天上扬,涨1.1%至两周多高位.
越南股市.VNI跌0.37%,为连续第三天收低.该股指10月收跌1.1%,为第六个月收低.
1025GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
--------------------------------------------------------------
新加坡 .FTSTI 3038.37 -0.36 -0.01 +14.81 2646.35
马来西亚 .KLSE 1673.07 -1.60 -0.10 +9.30 1530.73
泰国 .SETI 1298.87 4.44 +0.34 +26.68 1025.32
印尼 .JKSE 4350.29 -14.31 -0.33 +13.82 3821.99
菲律宾 .PSI 5424.51 -2.16 -0.04 +24.08 4371.96
越南 .VNI 388.42 -1.44 -0.37 +10.49 351.55
--------------------------------------------------------------
(完)
--编译 许娜;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]