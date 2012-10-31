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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 19:05 BJT

〔欧洲政经〕西班牙首相认为并不急于寻求帮助--政府消息人士

路透马德里10月31日电---一位政府消息人士周三称,西班牙首相拉霍伊没有排除申请国际救助的可能,但由于减赤进展不急于这样做.(完)

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