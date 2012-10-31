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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 19:11 BJT

〔全球贸易〕G20国家必须加大努力保持市场开放--WTO、OECD和UN联合公报

路透日内瓦10月31日电---一份国际机构发布的联合公报称,20国集团(G20)必须加大努力保持自身市场开放,以刺激全球经济增长并恢复确定性.

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