〔希腊经济〕最终预算案预计明年预算赤字更高,衰退幅度将更深

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透雅典10月31日电---希腊在周三提交的最终预算案中预计明年预算赤字将高于预期,衰退幅度也会更深,因撙节措施对经济产生负面影响.
希腊政府表示,2013年政府总预算赤字与GDP之比为5.2%,高于本月稍早预测的4.2%.
预算案还预测2013年经济萎缩4.5%,此前的预测为萎缩3.8%.公共债务也上修至GDP的189.1%,高于本月稍早预测的179.3%.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
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