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债券 | 2012年 10月 31日 星期三 19:04 BJT

〔希腊经济〕最终预算案预计明年预算赤字更高,衰退幅度将更深

路透雅典10月31日电---希腊在周三提交的最终预算案中预计明年预算赤字将高于预期,衰退幅度也会更深,因撙节措施对经济产生负面影响.

希腊政府表示,2013年政府总预算赤字与GDP之比为5.2%,高于本月稍早预测的4.2%.

预算案还预测2013年经济萎缩4.5%,此前的预测为萎缩3.8%.公共债务也上修至GDP的189.1%,高于本月稍早预测的179.3%.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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