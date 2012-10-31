〔美国数据〕10月26日止当周抵押贷款申请减少,因再融资需求放缓--MBA

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透10月31日电---周三公布的行业报告显示,上周美国房屋抵押贷款申请减少,因再融资需求连续第四周下滑.
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示,10月26日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数下降4.8%.该指数涵盖了再融资与购房需求.
经季节调整后的再融资申请指数减少6%,而购房抵押贷款申请指数较前一周微增0.5%.购房贷款需求是房屋销售的领先指标.
再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的81%略降至80%.
该周30年期固息抵押贷款利率平均为3.65%,较前一周的3.63%上升2个基点.
据MBA,此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)
--编译 肖群英;审校 田建华
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