《中国经济焦点》官方和汇丰制造业PMI双升,中国经济筑底企稳

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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* 10月官方制造业PMI升至荣枯分水岭上方
* 10月汇丰制造业PMI创八个月新高
* 未来是否稳定扩张要看出口和房地产
* 政策效果显现,料保持放松力度
路透北京11月1日电---中国10月官方和汇丰制造业PMI双双延续升势,为四季度经济数据报出开门红,印证中国经济在内需支持下开始筑底企稳,而未来是否稳定扩张则更多取决于外需表现.
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四公布,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至50.2,略高于50%的临界值,告别前两月的萎缩状态.[ID:nSB2078837]
CFLP特约分析师张立群表示,新订单指数、新出口订单指数、采购量指数继续回升,反映企业去库存活动基本结束."预计未来经济增长将结束回调,出现小幅回升."
同日稍晚公布的汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽仍处于萎缩区间,但较上月大幅回升至49.5,创八个月高位.[ID:nSB2076769]
对此汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示,稍早的政策放松逐步发挥作用,带来新订单的增长,进而推高10月的PMI.不过出口前景仍充满挑战.
浏览汇丰和官方PMI图表,点选链接:(link.reuters.com/buc73t)
与中国PMI的明显改善形成对比的是,全球其它经济体的10月PMI大多不太乐观.Markit美国10月制造业PMI初值51.3,略逊于市场预估,日本则降至46.9,为18个月来最低,欧洲国家包括欧元区PMI均处于萎缩区间,且多逊于预期.
"近期出口稳定,但也没有明显好转.中国(PMI的好转)其实主要还是内需拉动,靠自身的基础设施建设."法兴银行中国分析师姚炜表示.
数据公布后,中国股市沪综指.SSEC大幅拉升,早盘收报1.77%;对债市影响则稍偏空,中国银行间债市早盘中长期国债等走势承压,部分品种收益率有小幅上行.
对中国经济敏感的澳元兑美元AUD=D4基本持稳,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS缩窄跌幅,中国PMI数据虽改善但难令投资者对整体经济感到乐观.
**经济确立企稳之势**
由于9月中国消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好于预期,工业企业利润也由跌转升,市场之前已普遍认为中国经济开始企稳,最新的PMI再次巩固了这一观点,但对于中国经济前景,分析人士仍普遍持谨慎态度.
"从数据来看,至少可以说是企稳了."瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光表示.但他补充称,目前还处于企稳阶段,未看到大幅上升,仍需密切关注出口和房地产投资两个因素的变化.
中国前三季进出口总额2.84万亿美元,同比增长6.2%,低于今年10%增速目标,但商务部此前表示四季度有望延续9月的回升态势.1-9月房地产开发投资增速则略降至15.4%.[ID:nSB2068149][ID:nSB2055879]
兴业证券宏观分析师王涵亦认为,PMI数据和此前的9月信贷数据,投资数据等共同反映出经济已经开始走稳.开发商开始拿地,地方政府从土地出让金中获益,可以启动之前的一系列项目基建项目,同时银行信贷也可以进入;海外圣诞订单对出口行业也有所帮助.只是目前的订单多是应收帐款形式,未来的资金收回有不确定性.
"所以,我认为经济目前只能说是走平,要到春节以后,看到应收账款比较明确的收回之后,才会逐步回升."他说道.
日信证券宏观分析师陈乐天分析数据指出,需求、供给、库存及就业数据来看,政府推动的基建投资带动企业经济前景预期继续好转,从而推动需求、生产扩张.
"但雇佣意愿依然偏弱及原材料依然去库存,表明但整个经济运行可能处于波谷位置,离稳定扩张尚有距离."
路透在三季度宏观数据公布后对27家机构的调查显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,而整体经济增速"七上八下"将成为常态.预计四季度经济增速在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.[ID:nSB2058357]
**政策料基本持稳**
中国经济的筑底企稳,归功于政策面的松绑.
"整体而言,数据反映了5月以来政策加快放松的效应."摩根大通在PMI公布后的报告中称,5月来基建投资、财政支出加快,流动性和货币政策相对宽松.而且,近几个月来房地产市场开始企稳,为内需提供支撑.
继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之后,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台.分析师普遍认为,其效应将在四季度逐步显现.
摩根大通预计,中国政府将继续保持政策放松力度,财政政策将进一步为基建投资和内需提供支持,货币政策可能会更依赖于通过量化措施来管理流动性.具体而言,该投行预计年内不会再降息,且有一次下调存款准备金率.
巴克莱亦认为,政府将延续当前的货币和财政政策,确保经济增长复苏.
"但近期数据的改善暗示,诸如降息或者下调存准率等明显放松举措的可能性进一步降低了."
稍早接受路透调查的分析师亦普遍认为,随着越来越多迹象显示中国经济在好转,短期内国内大力度放松政策的压力也已经减轻.调查结果显示,存贷款基准利率到明年年底都将维持不变,降准四季度可期,有望调降50基点至19.5%.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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