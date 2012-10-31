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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 19:45 BJT

〔美股业绩〕通用汽车第三季获利远胜预期,瞄准在2015年扭亏欧洲业务

路透底特律10月31日电---美国通用汽车(GM.N)周三公布,第三季获利远胜预估,并表示计划在2015年令目前亏损的欧洲业务重返盈亏平衡点的水平.今年通用汽车在欧洲的业务亏损多达18亿美元.

第三季通用汽车归属于普通股股东的净利降至14.8亿美元,合每股0.89美元,上年同期分别为17.4亿美元和1.03美元.

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