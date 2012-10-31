(重温稿)〔路透专访〕中兴通讯搭上全球智能手机热销潮,明年出货冲5,000万部

* 中兴通讯智能手机今年销量在3,500万部,明年达5,000万部

* 全球智能手机销量提升空间相当大

* 美国对中国通讯设备的调查不影响中兴手机销售

* 明年上半年将新推Win8的手机和平板电脑

作者 林琦

路透上海10月31日电---随着移动互联网的兴起,智能手机近一年来全球放量,而中国电信设备及终端生产商中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)顺势而上,今年智能手机出货将增长逾一倍至3,500万部左右,明年争取达到5,000万部.

公司执行副总裁何士友在接受路透专访时指出,未来中国及美国、欧洲、日本、澳大利亚等经济发达地区,消费者对移动互联网的需求在迅速上升,未来全球智能手机还有很大的发展空间.

"我们对明年智能手机(增长)非常看好."他说,目前全球手机用户60亿,其中10亿为智能手机用户.未来手机更新换代非常快,而功能手机转换成智能手机的速度亦会非常快,因此这个市场将来会非常巨大.

他并称,公司已把智能手机的市场占有率,以及智能手机的产品布局和市场布局作为公司发展的战略指标.近阶段的目标是2015年前公司能跻身全球前三大手机厂商,若要达到这个目标,那中兴的智能手机销量也要进入前三位.

据IDC最新数据,中兴通讯第三季智能手机出货量为750万部,市场份额由去年同期的3.3%提高至4.2%,在全球同行中首次排名第四位,较上季排名提高一位,并与排名第三的黑莓手机生产商Research In MotionRIMM.O市场份额仅差0.1个百分点.后者销量为770万部,占比为4.3%.

IDC报告显示,排名前两位的依然是三星(005930.KS)和苹果(AAPL.O),两者的市场份额分别为31.3%和15%.

"我们看到第四季的需求还是非常强劲的,从我们的生产线包括我们的上游供应商,交付、生产的压力还是非常大,所以从这些信息来看,第四季度的状况会比前三季度好一些."他说.

前三季中兴通讯的智能手机累计出货量在2,500万部,去年全年为1,500万部.而第四季由于适逢圣诞和新年,手机与其他消费品一样,面临一个黄金销售季节,一般第四季销量会占全年四成左右.

**美国手机业务未受影响**

美国市场是前三季中兴通讯智能手机增长的主要推动力之一,预计今年美国智能手机出货量将增长一倍以上.不过近期美国国会展开对中国华为公司[HWT.UL]和中兴通讯电信设备的安全调查,亦让外界对中兴手机在美国的销售有些疑虑.

何士友指出,中兴的智能手机操作系统是谷歌(GOOG.O)的安卓或是微软(MSFT.O)的Win系统,这些都是美国公司;芯片主要是美国的芯片供应商;而且手机只是消费品,其与无线网络的空中接口有统一标准.

"如果中兴的手机有问题,那么苹果的手机也有问题,大家没必要担心."他说,目前来看,中兴手机在美国的业务发展没有什么影响.

他还预计,明年上半年,中兴通讯将会推出基于Win8操作系统的平板电脑和智能手机,平板电脑的推出可能会稍早一些.

近期微软向全球发布Win8手机操作系统和电脑操作系统,部分业内人士认为Win8操作系统未来有望侵蚀苹果iOS系统和安卓系统.

中兴通讯及华为,已经从增速放缓的电信网络设备领域,向消费电子设备领域进行多元化发展.中兴通讯此前曾表示,计划将消费类设备销售占全部收入的比重,提高至2015年的50%,而公司上半年消费终端的销售占比为33%.(完)