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债券 | 2012年 10月 31日 星期三 20:27 BJT

〔伦敦美债〕价格下跌,等候美国债市恢复交易

路透伦敦10月31日电---美国公债周三在欧洲市场下跌,美国债市受飓风影响关闭两天后即将恢复交易.在11月6日美国总统大选前,美债价格料将维持窄幅整理格局.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR升3个基点,至1.74%,美国股指期货预示周三股市高开且可能交投震荡,令美债承压.

美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)建议,美国公债市场周三重新开业,此前纽约遭遇75年来最强烈的飓风桑迪(Sandy)的袭击.

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