〔伦敦美债〕价格下跌,等候美国债市恢复交易

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦10月31日电---美国公债周三在欧洲市场下跌,美国债市受飓风影响关闭两天后即将恢复交易.在11月6日美国总统大选前,美债价格料将维持窄幅整理格局.
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR升3个基点,至1.74%,美国股指期货预示周三股市高开且可能交投震荡,令美债承压.
美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)建议,美国公债市场周三重新开业,此前纽约遭遇75年来最强烈的飓风桑迪(Sandy)的袭击.
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。