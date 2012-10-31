〔表格〕加拿大8月GDP较前月减少0.1%,路透调查预估为成长0.2%

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透10月31日电---加拿大统计局周三称,加拿大8月国内生产总值(GDP)较前月减少0.1%,路透调查预估为成长0.2%.
8月较前月(%) 7月(修正值) 7月(前值) 8月较上年同期(%)
所有行业 -0.1 +0.2 +0.2 +1.2
商品 -0.5 +0.2 +0.2 +0.4
服务 0.0 +0.2 +0.2 +1.6
注:所有数据均经季节性调整.(完)
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--编译 肖群英; 审校 田建华
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)