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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 20:36 BJT

〔表格〕加拿大8月GDP较前月减少0.1%,路透调查预估为成长0.2%

路透10月31日电---加拿大统计局周三称,加拿大8月国内生产总值(GDP)较前月减少0.1%,路透调查预估为成长0.2%.

8月较前月(%) 7月(修正值) 7月(前值) 8月较上年同期(%)

所有行业 -0.1 +0.2 +0.2 +1.2

商品 -0.5 +0.2 +0.2 +0.4

服务 0.0 +0.2 +0.2 +1.6

注:所有数据均经季节性调整.(完)

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--编译 肖群英; 审校 田建华

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