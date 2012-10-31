〔美国数据〕10月27日止当周连锁店销售较上年同期增长1.8%--Redbook

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透纽约10月31日电---Redbook Research周三公布的报告显示,10月27日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长1.8%.
2012年10月连锁店销售较上年同期增长1.6%,较前月下滑1.6%.(完)
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--编译 王洋;审校 田建华
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。