〔美国热股〕迪士尼微跌,其将以40.5亿美元收购卢卡斯影业及星战权利

路透10月31日电---迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)同意以40.5亿美元现金加股票收购电影制作人乔治卢卡斯(George Lucas)的卢卡斯影业(Lucasfilm)和推出"星球大战(Star Wars)"系列的权利,这一惊人交易包括出人意料的承诺2015年续推星战电影系列.[ID:nSB2076317]