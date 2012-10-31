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货币新闻 | 2012年 10月 31日 星期三 22:54 BJT

〔欧元区经济〕如希腊落实改革计划,料将于11月12日与其达成救助协议-贾克

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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