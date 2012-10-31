〔欧洲汇市〕英镑兑美元连涨第二天,因数据向好且更多QE的可能性降低

* 英镑兑美元连涨第二天

* PMI数据将使英国经济前景更加明朗

* 欧元/英镑小幅走软

* 瑞士央行增加外汇储备中的英镑比重

路透伦敦10月31日电---英镑兑美元周三上扬,受助于英国数据转强,以及英国央行下周进一步放宽政策的可能性降低.

英镑兑美元GBP=D4连续第二日上涨,上升0.2%至1.6104美元,周二触及日高1.6137美元,距离上周触及的高位1.6144美元不远.

短线支撑位料在55日移动均线切入位1.6027美元,据称亚洲国家央行的买单约在1.6080和1.6150美元附近.

预计市场人士将关注本周和下周将公布的英国制造业,服务业和建筑业采购经理人指数指数,从中寻找英国第四季经济体质的线索.

"如果PMI数据远低于预期,市场对进一步量化宽松(QE)的预期将更加高涨,且在英国央行下周政策会议前,英镑的走势将更加艰困,"ING的汇市策略师Tom Levinson表示,他预计英国央行将在下周会议宣布进一步推出刺激政策.

他还表示,市场可能对上周公布的强于预期的GDP数据反应过度,如果PMI数据疲弱,可能增加英国央行在下周会议上进一步放宽政策的可能性.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.1%,报0.8053英镑,一家欧洲的央行对欧元有月底需求.

除上述资金流动外,投资者为未来数周欧元走软布局,许多投资者预计欧元可能跌向上周五所及的低点0.8002英镑.

"我们预计欧元兑英镑将在未来几周下滑至0.8英镑,因英国经济正显现出回升迹象,而欧元区内尤其是德国的经济增长似乎正在下行."Caxton FX外汇分析师Richard Driver说道.

瑞士央行公布的最新数据显示,其已将欧元的持有部位从60%削减至48%,且第三季英镑的持有比重从3%上调至7%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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