〔欧元债市〕德债反弹,受德债标售需求强劲带动

* 强劲德国公债标售提振德债

* 德国售出17亿欧元2044年到期公债

* 法国长期公债亦有高需求

路透伦敦10月31日电---德国公债周三反弹,之前一长期德债标售结果强劲,但有关西班牙申请救助的不确定性使得市场陷入区间震荡.

投资者热捧德国和法国长期公债,因近期欧洲央行(ECB)对长达三年的债务危机无所作为令部分投资者开始转向较长年期的公债.

"标售非常成功,特别是和前几次相比."荷兰国际集团策略师Alessandro Giansanti表示.

"这意味着市场对较长期公债的兴趣提升.因为人们担心扩张性的货币政策将在中期内导致通胀,过去几个月投资人对长债的兴趣不大."

德债期货FGBLc1收高14个跳动点,报141.68.稍早该合约一度下挫,因交易商尝试在标售前拉低价格.

德国今年最后一次标售2044年到期的公债,此次共筹资17.04亿欧元,认购倍数为2.7倍,远高于2012年类似年期公债标售活动的均值.

法国长期公债亦获得较多追捧.该国售出价值74.9亿欧元的六年期、10年期和23年期公债,规模为财政部目标区间的最高水准.

二级市场上,30年期德债收益率DE30YT=TWEB下跌3.2个基点,报2.31%.10年期公债收益率下跌1个基点,报1.47%.

避险德债上扬,之前全球股市均走低.而飓风桑迪造成美国股市休市两天后,华尔街于周三重新启动交易.这是1888年以来首次因天气原因关闭市场两日.

不过,10年期法国和德国公债收益率利差FR10YT=TWEB走阔12个基点,报225个基点.

主权公债市场陷入窄幅区间,受困于若西班牙申请救援后欧洲央行料会买入公债的可能性.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率报5.63%,价格波动基本保持在近期范围内.过去两个月来,西班牙公债收益率多在5%-6%间.

"我愈发同意(西班牙)将在圣诞节后才有所作为的观点."Rabobank策略师Lyn Graham-Taylor表示.与此同时,他还称"西班牙公债收益率料会缓慢攀升,而我们仍认为德债5年-30年期公债收益率曲线尤其将会走平."(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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