〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡走低,因生产国卖盘而承压

路透纽约/伦敦10月31日电---阿拉比卡咖啡期货周三回落,受累于最大种植国巴西的卖盘,而该国天气干燥,有利于甘蔗收割,使期糖价格承压.

纽约和伦敦可可期价基本持稳.

ICE-阿拉比卡咖啡12月合约KCc1收低2.55美分,报每磅1.5465美元.

"阿拉比卡咖啡期货前景非常利空,"一位驻伦敦的经纪商称.

有报告称,新泽西州的咖啡仓库未受飓风桑迪的影响,也拖累咖啡价格走低.

不过,位于北卡罗来纳州Goose Creek的Continental Terminals的营运经理Matthew Hammond表示,该公司在新泽西的两间仓库受损,但由于断电和移动电话接收问题,目前损失详情尚不清楚.

另外,其他地区生产强劲也增加了阿拉比卡咖啡期货市场的利空人气.

Business Monitor International的商品分析师Cole Martin表示,"我们预计2012/13年阿拉比卡咖啡将出现约650万包的供应过剩."

1月罗布斯塔咖啡期货LRCF3收跌15美元,报每吨1,968美元,日内稍早触及7月15日以来最低水准1,966美元,因主要生产国越南丰产而承压.

ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.10美分,报每磅19.46美分,仍接近周一所及的五周低点19.27美分,因干燥天气预计将有利于巴西已近尾声的收割工作.

伦敦12月白糖期货LSUc1下跌2.90美元,报每吨541.80美元.

ICE-12月可可期货CCZ2结算价回落2美元,报每吨2,388美元.

伦敦3月可可期货LCCH3收高7英镑,或0.5%,报每吨1,548英镑.(完)