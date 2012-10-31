〔纽约期市〕ICE期棉延续上日跌势,因注册库存跳涨

路透纽约10月31日电---洲际交易所(ICE)美国棉花期货周三延续上日跌势并收低,注册库存上涨带来压力.

ICE-成交最活跃的12月合约CTZ2结算价下跌0.85美分,或1.2%,报每磅70.07美分.

ICE注册棉花库存增加令市场下挫.本月稍早,部分人曾担心可能出现供给紧张,棉价跳涨至每磅80美分,为6月中旬以来最高.

"注册库存再度开始增加."Newedge USA交易商Chris McGowan表示.

交易所数据显示,自10月中旬以来,棉花库存增加了16%,随后在两天内跳涨了20%,截至10月31日达到了10,641包.

尽管注册库存只是一年前水平的约三分之一,但突如其来的库存增长还是让棉花期货承压.

McGowan表示,除注册库存上涨以外,他还获悉更多交送评级的棉花通过评测.这与本月稍早时的状况形成鲜明对比,当时市场担心棉花质量较差.

"全球供给过度的现象比较普遍."McGowan称.

"现在长期因素再度占据上风,偏空人气重新回归市场."(完)