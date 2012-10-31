〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货上扬,本月收跌4.1%

路透10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三走高,结束四日连跌,因出口需求增加和以及全球主要种植区的天气忧虑可能导致全球供应吃紧.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2合约升穿8.75美元,但未能突破位于40日移动均线切入位8.75-5/8美元的技术阻力位.该合约一度升穿30日移动均线,但未能站稳.

部分月底买盘也支撑小麦期价.

CBOT近月小麦合约10月回落4.1%,为2011年11月以来最大单月跌幅.

全球最大小麦进口国埃及购买30万吨罗马尼亚,俄罗斯和法国产小麦,于12月21-31日付运.

分析师和交易商称,全球第二大小麦出口国澳大利亚小麦收割初期的数据显示,小麦蛋白质含量降低,且单产不高.

World Weather Inc的气象学家Andy Karst称,预计主要硬红冬麦种植区天气干燥.科罗拉多州东部,堪萨斯州北部和内布拉斯加州多数地区的小麦作物在进入休眠期前需要降雨.

乌克兰农业部有关限制本季小麦出口的立场有所软化,称如果该国小麦库存降至临界水准,将考虑一切"必要的措施".农业部称,目前,该国的粮食供应并未达到临界水平.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收高7-3/4美分,报每蒲式耳8.64-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为121,278口.(完)

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