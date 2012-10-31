〔芝加哥期市〕CBOT大豆上涨,因南美天气利好美国大豆出口和空头回补

路透10月31日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第二日上涨,交易商称因技术性买盘,其中包括市场在经历周一大幅下跌后的空头回补.同时有关南美播种工作延迟的担心也扶助价格.

交易商认为基金月底调整仓位带来部分买盘活动.CBOT近月大豆期货Sc110月下跌约3%.

豆粕兑豆油在跨市套利交易中上涨.

投资人认为阿根廷过度降雨和巴西北部乾旱气候造成种植工作推迟,可能令收获延后,美国在大豆出口市场主导地位的时间将会相应拉长,大豆因此得到支撑.

分析师预计美国农业部(USDA)周三稍晚将公布的作物生长报告中,美国大豆收割完成率料在88%.该报告推迟两天发布,因飓风桑迪(Hurricane Sandy)令政府办公室关闭.

本周美国中西部的东部地区降雨和多风天气,令玉米和大豆剩余收获工作放缓,并可能造成一些作物损失.不过预计气候将很快转为干燥.

CBOT-11月大豆期货第一交割通知日的总交割数量为500口,为预估零至500口区间的高端.

USDA确认有25,000吨美国豆油销往中国,船期为2012/13.

指标CBOT-11月大豆合约SX2升13-1/4美分,报每蒲式耳15.47美元.

12月豆粕合约SMc1收高6.2美元,报每短吨482.2美元,12月豆油合约BOc1收升0.07美分,报每磅50.16美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为166,102口,豆粕期货为52,554口,豆油期货为121,721口.

以下为CBOT农产品期货在2023 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 755.75 14.00 1.9% 16.9%

CBOT大豆Sc1 1547.00 13.25 0.9% 29.1%

CBOT豆粕SMc1 482.20 6.20 1.3% 55.9%

CBOT豆油BOc1 50.16 0.07 0.1% -3.7%

CBOT小麦Wc1 864.50 7.75 0.9% 32.4%

CBOT稻米RRc1 1483.00 6.50 0.4% 1.5%

EU小麦BL2H0 265.25 3.00 1.1% 31.0%

NYMEX原油期货CLc1 86.08 0.40 0.5% -12.9%

道琼工业指数.DJI 13,096 -11 -0.1% 7.2%

现货金XAU= 1720.24 11.36 0.7% 10.0%

欧元/美元EUR= 1.2954 -0.0002 0.0% 0.1%

美元指数.DXY 79.9430 0.0120 0.0% -0.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 1026 -17 -1.6% -41.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)