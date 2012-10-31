〔美国债市〕公债价格月底日攀升,之前受飓风影响休市一天半

* 投资者在月底调整头寸

* 成交低于均值,之前受飓风桑迪影响休市一天半

* 指标公债收益率位于自8月初以来区间的中部

路透纽约10月31日电---美国公债价格周三在本月最后一个交易日上扬,之前因飓风桑迪袭击美国东海岸,导致市场休市一天半.

交易商称,投资组合经理在10月底买入公债来调整组合的平均存续期,使之与指标相吻合.本月公债收益率小涨.

今日"部分月底需求和股市从稍早高位回落扶助公债市场",Stone & McCarthy Research Associates的策略师John Canavan表示.

指标10年期公债US10YT=RR上扬6/32,收益率报1.69%,低于周一尾盘1.72%.指标公债收益率本月上扬9个基点,因美国经济复苏可能累积动能的迹象损及美国公债总的避险吸引力.

公债仍呈区间走势,因对欧债危机最终结果的忧虑和美国"财政悬崖"的不确定性犹存,且在美国大选下周举行前,两位候选人难分伯仲.

周三,公债收益率非常接近1.54-1.89%区间的中部,这是自8月初以来一直占据主导地位的区间.

公债市场周一提前结束交易,周二休市一天,因飓风桑迪在新泽西南部海岸登陆,带来的大风和洪水导致电力供应和交通运输中断.桑迪是75年来袭击纽约地区的破坏力最大的风暴.

周三,市场成交清淡,因部分交易员仍未返回市场.

"市场交易尚未恢复正常水平,最早在周五公布就业报告前,可能很难看到有说服力的动能,"Canavan表示.

30年期公债稍早走低,因市场认为,保险公司将抛售长期公债以支付风暴造成的损害,稍后跌势收窄,并最终跟随整体市场小幅上扬.

周三下午的交易中,30年期公债价格US30YT=RR上扬11/32,收益率从周一尾盘的2.89%降至2.85%.

分析师认为,超级风暴造成的影响可能损及本季度的经济产出,尽管对经济的影响只是短期的.

下一个关键市场事件是周五将公布的美国10月非农就业报告.路透调查的经济学家预计,10月非农就业岗位增加12.5万个,失业率从9月7.8%升至7.9%.

在周五非农就业报告公布后,市场将关注下周二进行的总统大选.

Jefferies & Co的副总裁兼货币市场经济学家Thomas Simons表示,公债市场还将应对下周的新债供应.

美国财政部下周将标售320亿美元三年期公债;240亿美元10年期公债,和160亿美元30年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+01/32) 0.285

五年期公债US5YT=RR 100-04/32 (+02/32) 0.723

10年期公债US10YT=RR 99-12/32 (+05/32) 1.695

30年期公债US30YT=RR 97-27/32 (+08/32) 2.859(完)

--编译 母红;审校 李军

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