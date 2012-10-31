〔加拿大汇市〕加元兑美元几收平盘,GDP数据显示经济意外萎缩

路透多伦多10月31日电---加元兑美元周三几收平盘,盘中一度跌至平价之下,因数据显示,加拿大经济8月意外萎缩.

今日公布的GDP数据直指第三季成长放缓,且支持了加拿大央行有关近期不会升息的讯息,数据公布后不久,加元跌至日低.稍后削减跌幅.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收报0.9990加元,或1.0010美元.周二收盘时报0.9993加元,或1.0007美元.

加拿大丰业银行的外汇交易部董事Dave Bradley称,市场流动性仍然清淡,因许多美国交易员在市场恢复交易后仍未返回市场.

10月31日是加拿大会计年度的最后一天,Bradley说,加元与一年前基本没有变化,处于距平价数个基点的水平.

加拿大和美国将于周五公布月度就业数据.(完)

--编译 母红;审校 李军

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]