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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 06:37 BJT

全球外汇市场11月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月31日(三)

2350 - 日本10月21-27日当周资本流动数据

11月1日(一)

0030 - 澳洲第三季进出口物价

0700 - 英国10月Nationwide房价指数

0730 - 瑞典10月采购经理人指数(PMI)

0800 - 挪威10月PMI

0815 - 瑞士9月零售销售

0830 - 瑞士10月PMI

0928 - 英国10月Markit/CIPS制造业PMI

1130 - 美国10月Challenger企业计划裁员人数

1215 - 美国10月ADP民间就业人数

1230 - 美国第三季非农生产率和单位劳工成本初值

1230 - 美国一周初请失业金人数

1258 - 美国10月Markit制造业PMI终值

1400 - 美国10月经济谘商会消费者信心指数

1400 - 美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数

1400 - 美国9月建筑支出

2030 - 美联储一周资产负债表

2100 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话.

-- - 美国10月ICSC连锁店销售

-- - 美国10月汽车销售

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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