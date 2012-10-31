全球外汇市场11月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
10月31日(三)
2350 - 日本10月21-27日当周资本流动数据
11月1日(一)
0030 - 澳洲第三季进出口物价
0700 - 英国10月Nationwide房价指数
0730 - 瑞典10月采购经理人指数(PMI)
0800 - 挪威10月PMI
0815 - 瑞士9月零售销售
0830 - 瑞士10月PMI
0928 - 英国10月Markit/CIPS制造业PMI
1130 - 美国10月Challenger企业计划裁员人数
1215 - 美国10月ADP民间就业人数
1230 - 美国第三季非农生产率和单位劳工成本初值
1230 - 美国一周初请失业金人数
1258 - 美国10月Markit制造业PMI终值
1400 - 美国10月经济谘商会消费者信心指数
1400 - 美国供应管理协会(ISM)10月制造业指数
1400 - 美国9月建筑支出
2030 - 美联储一周资产负债表
2100 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话.
-- - 美国10月ICSC连锁店销售
-- - 美国10月汽车销售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
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