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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 06:39 BJT

《美国重要政经日程》--11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数、第三季非农生产率和单位劳工成本的初值

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 商务部公布9月建筑支出

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售细节

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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