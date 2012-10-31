《美国重要政经日程》--11月1日

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数、第三季非农生产率和单位劳工成本的初值
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 商务部公布9月建筑支出
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售细节
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 兰秀娟;审校 程琳
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)