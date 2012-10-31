〔纽约汇市〕欧元兑美元与日圆均上扬,并录得连续第三个月上涨(更新版)

(新增文末报价表格)

* 欧元涨势可能难以为继

* 10月美元兑日圆收高2.5%,为2月以来最大月度涨幅

* 周五非农就业报告公布前,交易量不高

路透纽约10月31日电---欧元兑美元和日圆周三上升,并录得连续第三个月上涨,但围绕欧元区高负债经济体的不确定性,料会限制进一步涨势.

日内稍早股票市场上扬,帮助欧元升穿1.30美元,但美国股市转至平盘下方后动能消散;而有关如何避免希腊陷入绝境以及西班牙何时才会申请救助的不确定性依然存在.

"我们仍然没有买入欧元的任何理由,特别是在1.30美元上方."Tempus Consulting汇市策略师John Doyle称.

"我们在寻找对(希腊和葡萄牙)的乐观情绪...我们在等待西班牙采取行动,但还没有发生."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=小幅上涨至1.2959美元,之前曾触及1.3021美元的盘中高位,且近乎是一周高点.欧元/美元本月上涨0.9%.

成交量清淡,多数交易商在美国10月非农就业报告公布前选择旁观.

本周飓风造成连续休市两天,美国市场交易可能需要几个交易日才会回到正常水准.

在周五非农就业报告公布前,投资者将关注周四的美国供应管理协会(ISM)制造业指数,预计10月数字料连续第二个月保持在50上方,表明产业扩张.

欧元兑日圆EURJPY=攀升0.2%至103.40日圆.欧元/日圆本月涨3.2%,为6月迄今最佳单月表现.

欧元区财长周三听到了希腊传来的更多坏消息,该国将明年计入偿债成本前的预算盈余预期削减过半,使为数不多的几个亮点之一也熄灭了,多轮撙节行动使已进入第五个年头的衰退进一步加剧.

希腊需要推行规模达到135亿欧元(175亿美元)支出削减和税务措施,同时还有一系列经济改革,由此才会让欧盟及国际货币基金组织(IMF)贷款人感到放心,并得到救助资金以避免破产.

西班牙方面,一位政府消息人士周三对路透表示,首相拉霍伊(Mariano Rajoy)认为不需要急于为政府财政寻求援助.

"他推迟作出决定的时间快三个月了,这让欧元区官员感到失望."Bank of the West外汇顾问Sean Cotton称.

西班牙申请救助被外界广泛认为是欧洲所迈出积极的一步,因为此举将激活欧洲央行(ECB)为降低高负债国家而设计的买债计划.

**就业数据**

破坏力巨大的风暴桑迪造成的保险支付可能令美元承压,但灾后重建带动的国内需求可能提振美元.

投资人焦点开始转向周五将公布的美国10月就业报告,再过几天,美国将进行总统大选.

"市场不得不消化很多变数:企业业绩减弱,风暴桑迪的影响,非农就业报告及美国总统大选,"OANDA高级汇市策略师Dean Popplewell说.

美国劳工部称,将按原计划于周五1230 GMT公布10月就业数据,尽管风暴导致政府部门关闭两天.

路透访问分析师的调查预期,10月非农就业岗位料将增加12.5万个,多于9月时增加的11.4万.10月失业率将上升0.1个百份点,至7.9%,9时失业率大幅下跌0.3个百分点.

在交易平台EBS,欧元兑瑞郎触及1.2065瑞郎的三周低位,一些市场人士称,原因是瑞银增加资金汇回.本周瑞银公布将裁员1万人.

周三数据显示,第三季瑞士央行外汇储备中,欧元所占比重降至49%,第二季时为60.1%.

美元兑日圆JPY=升0.3%,至79.86日圆,在周二跌至79.25日圆后反弹.美元兑日圆本月升2.4%,录得2月来表现最好的一个月.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2958 1.2956 +0.02 +0.10 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.76 79.62 +0.18 +3.67 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.35 103.16 +0.18 +3.81 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9309 0.9322 -0.14 -0.71 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6128 1.6072 +0.35 +3.82 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9991 0.9993 -0.02 -1.98 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0373 1.0358 +0.14 +1.45 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2071 1.2081 -0.08 -0.60 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8033 0.8063 -0.37 -3.55 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8221 0.8196 +0.31 +5.61 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7003 5.7286 -0.49 -4.62 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3872 7.4248 -0.51 -4.53 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6330 6.6376 -0.07 -3.70 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.5946 8.6067 -0.14 -3.58 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

---编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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