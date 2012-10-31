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债券 | 2012年 11月 1日 星期四 07:23 BJT

〔美国政经〕政府债务年底前或达到上限,但可采取紧急措施避免违约

路透华盛顿10月31日电---奥巴马政府周三称,该国债务可能在年底前触及法律规定上限,不过可以采取紧急举措避免违约,并让政府顺利过渡到2013年.

美国财政部称,到周一为止,财政部距借债上限16.4万亿(兆)美元还有2,350亿美元的额度,因此政府年底前有足够资金用于支出,包括债务利息和退休医疗福利.这与其在8月的预测相同.

若国会不能提高举债上限,分析师预期到2月下半月,财政部将无法避免违约.不过这种预期也可能会有很大变化,取决于政府和国会就年底生效的大幅增税减支举措达成什么样的协商结果.

周二的总统和国会选举后,华盛顿还有不到两个月时间寻找解决所谓财政悬崖的方法.财政悬崖是指启动6,000亿美元的增税减支计划,可能导致经济衰退.

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