〔美国政经〕政府债务年底前或达到上限,但可采取紧急措施避免违约

路透华盛顿10月31日电---奥巴马政府周三称,该国债务可能在年底前触及法律规定上限,不过可以采取紧急举措避免违约,并让政府顺利过渡到2013年.

美国财政部称,到周一为止,财政部距借债上限16.4万亿(兆)美元还有2,350亿美元的额度,因此政府年底前有足够资金用于支出,包括债务利息和退休医疗福利.这与其在8月的预测相同.

若国会不能提高举债上限,分析师预期到2月下半月,财政部将无法避免违约.不过这种预期也可能会有很大变化,取决于政府和国会就年底生效的大幅增税减支举措达成什么样的协商结果.