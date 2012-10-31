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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 07:12 BJT

〔表格〕韩国10月CPI较上年同期上涨2.1%,低于预期的上升2.2%

路透首尔11月1日电---韩国统计局周四公布的数据显示:

* 10月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.1%(路透调查的预估为上涨2.2%)

* 10月CPI较前月下降0.1%(路透调查预估为持平)

* 10月核心CPI较上年同期上升1.5%

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