〔美国灾情〕桑迪过后受灾地区开始艰难恢复正常,金融市场重新开市

路透纽约10月31日电---美国东北部地区周三开始从历史性风暴桑迪(Sandy)造成的破坏中艰难恢复正常.此次风暴导致交通中断,数百万人面临断电,至少64人在风暴潮中丧生.

金融市场恢复交易.纽约证交所(NYSE)开市铃声由纽约市长Bloomberg按响,在1888年以来首次因天气因素休市两天后重新开市.纽约市地铁因通道进水仍未恢复运营,公交车十分拥挤.

周一登陆美国的桑迪,是几十年来袭击美国大陆的最大规模风暴,也可能是该国历史上破坏程度最严重的风暴之一.

一家自然灾害建模公司称,桑迪造成的保险损失最高可能达到150亿美元.

要求37.5万名纽约市民离开低洼地带的疏散令仍未撤销.由于地铁系统仍处于瘫痪状态,纽约市长要求进入曼哈顿地区的汽车必须承载三名以上乘客.

纽约地区的John F. Kennedy和Newark机场有限制的重新开放,此前数千架航班取消,使乘客被困机场数日.服务于全美最繁忙领空的另一家主要机场--LaGuardia机场因被淹继续关闭.

纽约地铁计划周四恢复部分运营,周三晚些时候部分通勤铁路服务料将恢复运营.

不过,大面积断电和交通中断的情况可能需要数日或数周才能结束.(完)