〔美国灾情〕桑迪过后受灾地区开始艰难恢复正常,金融市场重新开市

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透纽约10月31日电---美国东北部地区周三开始从历史性风暴桑迪(Sandy)造成的破坏中艰难恢复正常.此次风暴导致交通中断,数百万人面临断电,至少64人在风暴潮中丧生.
金融市场恢复交易.纽约证交所(NYSE)开市铃声由纽约市长Bloomberg按响,在1888年以来首次因天气因素休市两天后重新开市.纽约市地铁因通道进水仍未恢复运营,公交车十分拥挤.
周一登陆美国的桑迪,是几十年来袭击美国大陆的最大规模风暴,也可能是该国历史上破坏程度最严重的风暴之一.
一家自然灾害建模公司称,桑迪造成的保险损失最高可能达到150亿美元.
要求37.5万名纽约市民离开低洼地带的疏散令仍未撤销.由于地铁系统仍处于瘫痪状态,纽约市长要求进入曼哈顿地区的汽车必须承载三名以上乘客.
纽约地区的John F. Kennedy和Newark机场有限制的重新开放,此前数千架航班取消,使乘客被困机场数日.服务于全美最繁忙领空的另一家主要机场--LaGuardia机场因被淹继续关闭.
纽约地铁计划周四恢复部分运营,周三晚些时候部分通勤铁路服务料将恢复运营.
不过,大面积断电和交通中断的情况可能需要数日或数周才能结束.(完)
--编译 程琳;审校 王丽鑫
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)