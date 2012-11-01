中国外长杨洁篪:国际社会应支持叙利亚问题外交斡旋努力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月31日电---新华社报导，周三中国外交部长杨洁篪在会见联合国-阿盟叙利亚问题联合特别代表卜拉希米时表示，随着情势的恶化，国际社会应加紧支持外交斡旋努力。

报导称，杨洁篪再次敦促叙利亚有关各方尽快停火，开启政治过渡进程。

据报导，杨洁篪在与卜拉希米在北京会谈时表示，“国际社会应以更强烈的紧迫感和责任感，全力配合、支持卜拉希米的斡旋工作。”

他还指出，“叙利亚有关各方应尽快指定并派遣各自的全权谈判代表，在卜拉希米及国际社会的协助下，协商制定有关政治过渡路线图。”

杨洁篪称，中国认为叙利亚局势日趋恶化，通过政治途径解决叙利亚问题是唯一现实出路。

几乎未被遵守的四天停火协议结束后，叙利亚政府战机周二对反对派目标进行了轰炸。（完）