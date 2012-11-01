〔路透基点〕贵州水投与国开行就水利项目签署合作备忘录--RLPC

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透香港10月31日电---新华社网站报导,贵州省水力投资公司周一与中国国家开发银行签署了合作备忘录,为数项水利设施项目融资.
报导称,国家开发银行及其贵州省分行将提供授信240亿元人民币(38.5亿美元),以支持该公司"十二五"规划的114座大中型骨干水源工程,208座小型水库工程和60处引水、提水工程.
报导显示,此次国开行贵州分行与省水投公司签署首批8个项目13亿元借款合同,并与十几家银行就支持贵州省“十二五”时期水利基础设施建设签署银团合作备忘录.
贵州省水力投资公司于去年10月成立,为国有企业,负责建设、运营和管理贵州省的水利项目.
未能成功联系上国开行置评.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
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