〔路透基点〕贵州水投与国开行就水利项目签署合作备忘录--RLPC

路透香港10月31日电---新华社网站报导,贵州省水力投资公司周一与中国国家开发银行签署了合作备忘录,为数项水利设施项目融资.

报导称,国家开发银行及其贵州省分行将提供授信240亿元人民币(38.5亿美元),以支持该公司"十二五"规划的114座大中型骨干水源工程,208座小型水库工程和60处引水、提水工程.

报导显示,此次国开行贵州分行与省水投公司签署首批8个项目13亿元借款合同,并与十几家银行就支持贵州省“十二五”时期水利基础设施建设签署银团合作备忘录.

贵州省水力投资公司于去年10月成立,为国有企业,负责建设、运营和管理贵州省的水利项目.

未能成功联系上国开行置评.(完)