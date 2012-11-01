〔中国新债〕国开行计划发行至多200亿元次级债,期限10年和20年--IFR

路透11月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家开发银行[CHDB.UL]正计划发行总额不超过200亿元人民币（32亿美元）次级债券。这也将是该金融债发行大户今年首次发行次级债券。

接近交易人士表示，本期次级债拟分10年期（附第5年末发行人赎回权）和20年期（附第15年末发行人赎回权）两个品种发行。

“具体两个品种的发行额度还没有确定，”一位消息人士表示，“目前该期债券还在等待发行批文，不过根据过往经验，应该很快可以拿到，11月可以出来了。”

上述人士同时表示，国开行已委任今年国开债销售排名前列的机构担任本次国开次级债的主承销商。中信证券(6030.HK)(600030.SS)料担任该期债券牵头主承销商，联席主承销商将包括第一创业证券，东方证券等。

国开行去年9月曾发行次级债，同样初始计划发行200亿元双品种。不过因彼时市况不佳加之发行人预设区间偏低，最终两个品种均以区间高端发行，均未募满计划发行金额。其中10年期发行利率5.56%，30年期6.05%。不过国开行于去年11月对10年期品种进行了增发，使得两期债的最终发行金额仍达到200亿元。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)