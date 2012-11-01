〔香港新股〕世纪能源最快下周四参加上市聆讯,拟募资不超2亿美元--IFR

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，世纪能源计划最快于下周四赴港交所参加上市聆讯，拟募集资金不超过2亿美元。
该公司初步决定在通过聆讯后将开始推介，但路演时间表则要视投资者反应而定。
世纪能源位于山西省，主要进行热能煤和焦煤的开采。法巴(BNPP.PA)、工银国际和摩根士丹利(MS.N)负责安排是次交易。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
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