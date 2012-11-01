〔德国财政〕财长朔伊布勒预计2014年实现预算平衡

路透柏林10月31日电---德国财政部长朔伊布勒周三表示,该国目标在2014年实现预算平衡,但近期税收强劲增长之势将从明年起开始放缓.

德国财政部周三表示,2012年该国税收应比之前预估高出58亿欧元,不过未来四年中的三年将略低于此前预测.

梅克尔政府已将2012年经济成长率预估上调0.1个百分点至0.8%,但将2013年成长率预估从1.6%下调至1%,因整个欧洲经济低迷.

"我们争取在2014年达到结构性预算平衡,"朔伊布勒称.

这位财长上周末的讲话被援引称,德国可能将在2013年将其结构性赤字与国内生产总值(GDP)之比降至0.35%,较法定截止日期提前三年.

朔伊布勒提交2012-2016年最新税收预估时称,这些税收数据"对应着德国经济正在温和成长",但仍然意味着德国是"欧元区的定海神针和经济成长的引擎."

服务于财政部的专家小组称,预计今年税收将为6,024亿欧元,高于5月时预计的5,965亿欧元.

朔伊布勒在记者会上称,"2012年的额外收入在手,我们可以进一步削减新的净借贷.我们有利于经济增长的整顿政策发挥了作用."(完)