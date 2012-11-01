〔企业并购〕东京地方法院批准美光对尔必达的收购计划

路透旧金山10月31日电---美国美光(MU.O)收购日本芯片厂商--尔必达记忆体的计划向前迈进了一大步,此前东京法院批准双方的收购协议,并否决了由尔必达债权人提出的另一个对抗美光收购的计划.

尔必达网站发布的消息显示,东京一地方法院周三称正提请尔必达债权人批准美光收购前者的计划.

该法院称,其否决了以对冲基金Linden Advisors、Owl Creek Asset Management和Taconic Capital Advisors为首的债权人提出的反对计划.这些债权人认为,25亿美元的标价严重低估了尔必达,该公司应值3,000亿日圆(37.8亿美元).

尔必达是日本仅存的一家动态随机存取记忆体(DRAM)生产商,因芯片销售下滑和外国企业竞争而陷入破产境地.公司提出以25亿美元出售给美光,用以偿还债务.

交易达成后,美光将位列韩国三星电子(005930.KS)之后,成为全球第二大DRAM芯片生产商.(完)