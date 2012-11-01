〔表格〕韩国10月出口较上年同期增长1.2%,贸易顺差初值为38亿美元

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透首尔11月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示,10月贸易顺差初值为38亿美元,9月修正后为顺差31亿美元.
韩国10月进口较上年同期增长1.5%(路透调查预估为增长1.2%);出口较上年同期增长1.2%(路透调查预估为增长0.5%).
以下为数据细节:
10月 *9月
贸易收支(10亿美元) 3.8 3.1
出口(10亿美元) 47.2 45.6
(同比增长%) +1.2 -2.0
进口(10亿美元) 43.4 42.5
(同比增长%) +1.5 -6.1
* 修正值.
参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 王兴亚;审校 张涛
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p