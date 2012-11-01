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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 08:14 BJT

〔表格〕韩国10月出口较上年同期增长1.2%,贸易顺差初值为38亿美元

路透首尔11月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示,10月贸易顺差初值为38亿美元,9月修正后为顺差31亿美元.

韩国10月进口较上年同期增长1.5%(路透调查预估为增长1.2%);出口较上年同期增长1.2%(路透调查预估为增长0.5%).

以下为数据细节:

10月 *9月

贸易收支(10亿美元) 3.8 3.1

出口(10亿美元) 47.2 45.6

(同比增长%) +1.2 -2.0

进口(10亿美元) 43.4 42.5

(同比增长%) +1.5 -6.1

* 修正值.

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王兴亚;审校 张涛

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