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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 08:16 BJT

〔日本股市〕盘初小幅下跌,静待中国制造业PMI数据

路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四盘初小幅下滑,稍后中国制造业数据将出炉;股指上日在月末买盘的推助下以上涨结束10月的交易.

日经指数.N225下跌0.2%至8,908.55点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至741.56点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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