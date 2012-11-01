〔日本股市〕盘初小幅下跌,静待中国制造业PMI数据

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透东京11月1日电---日本股市日经指数周四盘初小幅下滑,稍后中国制造业数据将出炉;股指上日在月末买盘的推助下以上涨结束10月的交易.
日经指数.N225下跌0.2%至8,908.55点.东证股价指数.TOPX跌0.1%至741.56点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。