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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 08:23 BJT

〔日本热股〕日本PANASONIC没有成交,公布净亏损财测后卖单大量涌现

路透东京11月1日电---日本PANASONIC (6752.T)没有成交,在其预计本财年净亏损将近100亿美元后卖单大量涌现.(完)

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