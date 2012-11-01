《全球重要经济事件一览表》--11月1日-11月8日

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
11月2日(五)
盐湖城--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在旧金山联储西雅图分行举办的社区领袖午餐会上就经济前景发表讲话(1825).
11月3日(六)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(至11月4日).
11月4日(日)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行副手会议(最后一日).
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(至11月5日).
11月5日(一)
墨西哥城--20国集团(G20)财长和央行行长会议(最后一日).
11月6日(二)
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
印度古尔冈--全球经济论坛印度峰会(至11月8日).
悉尼--澳洲央行公布利率决议(0330).
11月7日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月8日).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月24日执委会货币政策会议纪录.
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.
11月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后将公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大蒙特利尔(满地可)--加拿大央行总裁卡尼在加拿大蒙特利尔俱乐部讲话(1810).
印度古尔冈--全球经济论坛印度峰会(最后一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 戴素萍
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