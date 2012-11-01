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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 08:30 BJT

〔韩国股市〕盘初下滑,静待中国制造业PMI数据出炉

路透首尔11月1日电---韩国股市周四盘初下滑,此前曾上涨三日;投资者静待中国制造业采购经理人指数(PMI)出炉.中国是韩国最大的贸易伙伴国.

0007GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.48%至1,902.91点.

韩独药品(002390.KS)和Myungmoon Pharm(017180.KS)跳涨近15%,因为有传闻称,一家外国同业可能会进行收购.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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