〔韩国股市〕盘初下滑,静待中国制造业PMI数据出炉

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透首尔11月1日电---韩国股市周四盘初下滑,此前曾上涨三日;投资者静待中国制造业采购经理人指数(PMI)出炉.中国是韩国最大的贸易伙伴国.
0007GMT时,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.48%至1,902.91点.
韩独药品(002390.KS)和Myungmoon Pharm(017180.KS)跳涨近15%,因为有传闻称,一家外国同业可能会进行收购.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。