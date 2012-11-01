〔中国新股〕超小盘新股浙江世宝周五将上市,深交所警示炒作风险

路透上海11月1日电---创下至少三年多以来最小募资额的浙江世宝(002703.SZ)周五将在深圳证交所上市.深交所相关负责人表示,高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.

证券时报周四引述该负责人称,深交所已要求浙江世宝在上市前做好风险提示工作,特别要求补充披露业绩下滑及募集资金不到位的风险,并对坏帐准备计提比例逐年下降做出说明,希望投资者理性投资.

中国汽车转向系统制造商--浙江世宝(1057.HK)A股IPO发行价为2.58元人民币,发行市盈率不足10倍,发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.

浙江世宝上市公告书显示,其网上和网下申购均获得了逾700倍的超额申购.而在超小募资额情况下,中介费用占比却超过两成,最终公司仅实际募得2,971万元.

公司主承销商招商证券(600999.SS)获得400万元保荐承销费,这较国内普遍在2,000万元以上的券商单个项目承销费用有明显下降.

洛阳钼业在A股发行时,融资规模缩水至原计划的六分之一,发行价接近H股.不过其10月9日上市后被暴炒,首日即因换手率过八成被临时停牌,当日最终收在9.63元,较发行价上涨2.21倍.不过周三该股收报7.98元.(完)