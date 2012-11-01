〔中国基金〕在华外资行得另一利润来源点,将获得资金托管资格--报载

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透北京11月1日电---中国基金托管将成外资银行的另一利润来源点.上海证券报周四报导称,在华外资银行将获得资金托管资格.
上证报引述证监会负责人指出,"将基金托管银行范围扩展到在华外资银行".
目前,清一色中资大行占据资金托管绝大部分市场份额,其中,包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行和招商银行(600036.SS)(3968.HK)等处于领先地位.
银监会副主席王兆星去年末曾表示,外资银行在中国应发挥自身优势,找准自身定位,走出差异化个性化发展之路.[ID:nSB1302404](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。