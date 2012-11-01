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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 08:35 BJT

〔中国基金〕在华外资行得另一利润来源点,将获得资金托管资格--报载

路透北京11月1日电---中国基金托管将成外资银行的另一利润来源点.上海证券报周四报导称,在华外资银行将获得资金托管资格.

上证报引述证监会负责人指出,"将基金托管银行范围扩展到在华外资银行".

目前,清一色中资大行占据资金托管绝大部分市场份额,其中,包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)等四大国有银行和招商银行(600036.SS)(3968.HK)等处于领先地位.

银监会副主席王兆星去年末曾表示,外资银行在中国应发挥自身优势,找准自身定位,走出差异化个性化发展之路.[ID:nSB1302404](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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