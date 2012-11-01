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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 08:43 BJT

〔澳洲数据〕第三季出口物价较前季下降6.4%,预估为下降6.0%

路透悉尼11月1日电---澳洲统计局周四公布:

* 第三季出口价格较前季下降6.4%(路透调查预估为下降6.0%)

* 第三季进口价格较前季下降2.4%(路透调查预估为下降1.2%)

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动 按年百分比变动

出口物价指数(所有类别) 90.5 -6.4 -13.4

进口物价指数(所有类别) 99.4 -2.4 +1.2 (完)

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--编译 程琳;审校 于春红

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