〔中国公开市场〕今日进行1,730亿元逆回购,本周净投放3,790亿创新高

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透上海11月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,730亿元人民币逆回购操作,其中七天期580亿元,14天期1,150亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.
因资金面近日连续吃紧,周二公开市场共进行了3,950亿元的逆回购,创下单日新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387]
上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[ID:nSB2067123]
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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