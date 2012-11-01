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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:24 BJT

〔中国公开市场〕今日进行1,730亿元逆回购,本周净投放3,790亿创新高

路透上海11月1日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额1,730亿元人民币逆回购操作,其中七天期580亿元,14天期1,150亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,790亿元,创单周净投放记录新高.

因资金面近日连续吃紧,周二公开市场共进行了3,950亿元的逆回购,创下单日新高.其中七天期2,900亿元,中标利率继续持平于3.35%;28天期1,050亿,利率亦仍持稳于3.60%.[ID:nSB2074387]

上周因逆回购到期资金创年内单周峰值达4,050亿元,中国央行公开市场逆回购操作规模顺势放量至3,160亿元,致净回笼资金大幅缩减至700亿元.再次显示在流动性供需失衡情况下,央行及时施以援手,通过逆回购灵活熨平资金面波动.[ID:nSB2067123]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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