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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 08:54 BJT

〔日本热股〕PANASONIC股价下挫19.5%,之前预计本财年净亏近100亿美元

路透东京11月1日电---日本PANASONIC(6752.T)周四股价下挫19.5%,之前其预计本财年净亏损将达7,650亿日圆(96亿美元).(完)

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