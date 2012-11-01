〔表格〕10月27日止当周外资在日本股市转为卖超154亿日圆

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透11月1日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周转为卖超日本股票,此前一周为买超.
外资在10月27日止当周卖超日本股票154亿日圆,此前一周为买超1,952亿日圆.
日本投资者在最近一周买超2,518亿日圆外国债券,为连续第三周买超,此前一周为买超4,751亿日圆.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
10月21-27日 -15.4 -362.9 -230.5
10月14-20日 +195.2 +272.5r -165.6
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
10月21-27日 -36.5 +251.8 -37.5
10月14-20日 -0.9 +475.1r +81.6
注:r表示数据经修正. (完)
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--编译 王兴亚;审校 于春红
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