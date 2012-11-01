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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:09 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月1日-11月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月1日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).

11月2日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行货币政策委员会会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

里加--拉脱维亚央行召开国际会议,主题为"主权债危机下的经济调整".芬兰央行总裁利卡宁和爱沙尼亚央行总裁Ardo Hansson将出席.

11月3日(六)

墨西哥城--20国集团(G20)财政和央行副手会议(至11月4日).

11月4日(日)

墨西哥城--G20财政和央行副手会议(最后一日).

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(至11月5日).

11月5日(一)

墨西哥城--G20财长和央行行长会议(最后一日).

11月6日(二)

圣地亚哥--智利央行公布10月18日利率设定会议记录(1130).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.

亚松森--巴拉圭央行举行货币政策会议.

印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).

11月7日(三)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布季度通胀报告.

11月8日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议,随后宣布利率决议并召开新闻发布会.

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.

雅加达--印尼央行举行理事会会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

吉隆坡--马来西亚央行宣布利率决议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决议.

印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼; 审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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