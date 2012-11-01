〔美股业绩〕Visa和万事达卡季度利润上升,因刷卡支付大大增加

路透10月31日电---根据Visa(V.N)和万事达卡(MasterCard)(MA.N)公布的最新财报,两家公司季度利润双双增长,因全球消费支出增长,刷卡付款也大为增加.

两家公司均表示,美国境外的支付业务引领刷卡支付金额增长.Visa的业务增长由亚太地区带动,万事达卡亦在亚太,中东和非洲地区取得不俗战绩.

Visa在其会计年度第四季财报中称,季度利润从上年同期的8.80亿美元增至17亿,但其中包括冲回6.27亿美元原先为税负增加而计提的拨备.

扣除上述一次性收益,Visa季度获利10亿美元,每股盈余(EPS)为1.54美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的EPS平均预估为1.50美元.

Visa周三还宣布,董事会已批准新的15亿美元股票回购计划,让管理层可支出的股票回购金额达到23亿美元.股票回购一直是该公司EPS增长的重要源泉.

Visa并预期,新会计年度净营收增幅料为较低的两位数百分比,经调整的EPS增幅料介于16%-19%.

"Visa第四季和全年的表现都很强劲,这是我们重点发展核心业务,加速海外扩张的结果,"即将离职的执行长Joseph Saunders说.