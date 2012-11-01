〔美股业绩〕Visa和万事达卡季度利润上升,因刷卡支付大大增加

纽约期市：纽约可可继续从多年低点反弹，罗布斯塔咖啡期货上涨
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透10月31日电---根据Visa(V.N)和万事达卡(MasterCard)(MA.N)公布的最新财报,两家公司季度利润双双增长,因全球消费支出增长,刷卡付款也大为增加.
两家公司均表示,美国境外的支付业务引领刷卡支付金额增长.Visa的业务增长由亚太地区带动,万事达卡亦在亚太,中东和非洲地区取得不俗战绩.
Visa在其会计年度第四季财报中称,季度利润从上年同期的8.80亿美元增至17亿,但其中包括冲回6.27亿美元原先为税负增加而计提的拨备.
扣除上述一次性收益,Visa季度获利10亿美元,每股盈余(EPS)为1.54美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的EPS平均预估为1.50美元.
Visa周三还宣布,董事会已批准新的15亿美元股票回购计划,让管理层可支出的股票回购金额达到23亿美元.股票回购一直是该公司EPS增长的重要源泉.
Visa并预期,新会计年度净营收增幅料为较低的两位数百分比,经调整的EPS增幅料介于16%-19%.
"Visa第四季和全年的表现都很强劲,这是我们重点发展核心业务,加速海外扩张的结果,"即将离职的执行长Joseph Saunders说.
路透纽约/伦敦2月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上扬，延续昨日从多年低点和超卖区域反弹的走势，罗布斯塔咖啡期货上涨，因巴西看来更接近允许进口。
路透伦敦2月16日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周四升至两个月高位，因在最大镍矿石出产国菲律宾暂停多个矿场生产，并决定取消未开发矿场合约后，对镍供应的担忧不断加重。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。