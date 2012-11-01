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亚洲 | 2012年 11月 1日 星期四 09:14 BJT

《汇市简讯》澳洲第三季进出口物价数据对澳元几无影响

0040GMT * 澳洲进出口物价数据公布后,澳元几无变动.数据详情请点击[ID:nSB2078559] * 澳元交易员无新线索可循,1.0400前方有卖单,1.0410/25有止损 * 下档支撑在1.0350/60,澳元徘徊在1.0382/84左右,关注中国公布制造业PMI.(完) --编译 程琳; 审校 戴素萍

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