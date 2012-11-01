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货币新闻 | 2012年 11月 1日 星期四 09:09 BJT

〔中国金融〕9月末温州银行业不良贷款率升至3.27%,创10年新高--报载

路透北京11月1日电---中国实体经济之前的低迷依旧损坏着银行的资产质量.第一财经日报周四报导称,9月末温州银行业的不良贷款率上升至3.27%.

路透整理的历史数据表明,这已是温州银行业不良贷款率连续13个月上升,并继续创出10年来的新高.

第一财经日报引述当地业界人士指出,温州当前出现的是"贷款两难"现象,资质不错的企业投资谨慎,信贷需求萎缩;连带担保链上的企业需要信贷资金"补窟窿",而银行向其投放信贷资金的动力又不足.

据中国银监会的数据显示,截至9月末,全国商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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