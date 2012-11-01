〔中国金融〕9月末温州银行业不良贷款率升至3.27%,创10年新高--报载

标题新闻：美国总统特朗普称将在3月初或中旬提交改革“奥巴马医保”的提案
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路透北京11月1日电---中国实体经济之前的低迷依旧损坏着银行的资产质量.第一财经日报周四报导称,9月末温州银行业的不良贷款率上升至3.27%.
路透整理的历史数据表明,这已是温州银行业不良贷款率连续13个月上升,并继续创出10年来的新高.
第一财经日报引述当地业界人士指出,温州当前出现的是"贷款两难"现象,资质不错的企业投资谨慎,信贷需求萎缩;连带担保链上的企业需要信贷资金"补窟窿",而银行向其投放信贷资金的动力又不足.
据中国银监会的数据显示,截至9月末,全国商业银行不良贷款比例控制在0.97%以内,与年初基本持平.与此前公布数据对比,为今年以来不良率首次反弹.[ID:nSB2059995](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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* 股市下滑提振对公债的需求 * 杜德利讲话后，3月升息的机率下降 路透纽约2月16日 - 美国公债价格周四上涨，因股市下滑，且美元走 软带动了对避险公债的需求，另外纽约联储总裁杜德利周三晚间的讲话也 被投资人认为相对鸽派。 美国股市下滑，因能源股跟随油价跌势，且银行股录得六日内首日下 跌。 “我们对股市走软作出了一些反应，”RBC Capital Markets美国利 率策略部门主管Michael Cloherty称。 杜德利周三晚的讲话也被认为较美联储主席叶伦近期的言论更偏鸽派 。 杜德利表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一 如预期那样为经济提供刺激，美联储准备在未来几个月上调利率。 根据CME Group的FedWatch Tool，交易商现预计美联储在3月会议上 加息的机率为18%，低于周三的31%。 指标10年期公债 价格尾盘涨17/32，收益率报2.44%，周 三尾盘报2.50%。
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